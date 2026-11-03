Corpo carbonizado encontrado pela Polícia na RJ-14, lugar de descarte de lixoDivulgação/Reprodução Rede Social
Polícia apura as circunstâncias
Corpo carbonizado é encontrado às margens da RJ-14, em Muriqui
Vítima foi localizada em Mangaratiba, perto de um ponto de descarte irregular de lixo; polícia investiga o caso
Corpo é encontrado no mar durante buscas por homem desaparecido em Itacuruçá
Vítima sumiu após cair de uma lancha na noite de domingo (1º); identificação será realizada pelo Instituto Médico Legal de Angra dos Reis
Mangaratiba recebe etapa nacional e estadual de Stand Up Paddle
Competição será disputada neste sábado (31), na Praia do Saco, com provas de SUP Race e Paddleboard, categorias variadas e premiação em dinheiro
TCE reprova contas de Alan Bombeiro em Mangaratiba
Parecer aponta déficit financeiro de R$ 79,6 milhões, previdência sem recursos e aplicação abaixo do mínimo na Educação em 2024
PM apreende três menores com revólver, munições e drogas em Mangaratiba
Toda apreensão foi encaminhada à 165ª DP e direcionada à Vara da Infância, por se tratar de adolescentes. O Batalhão informou que as ações continuam
Acidente na Rio-Santos deixa um morto e um ferido grave em Mangaratiba
Colisão entre carro e moto ocorreu na madrugada deste domingo, no km 430, na saída do túnel do Sahy; vítima de 44 anos morreu no local
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