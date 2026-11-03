Corpo carbonizado encontrado pela Polícia na RJ-14, lugar de descarte de lixo - Divulgação/Reprodução Rede Social

Corpo carbonizado encontrado pela Polícia na RJ-14, lugar de descarte de lixoDivulgação/Reprodução Rede Social

Publicado 03/11/2026 18:08 | Atualizado 03/11/2026 18:15

Um corpo carbonizado foi encontrado nesse domingo (1º), às margens da rodovia RJ-14, no distrito de Muriqui, em Mangaratiba, na Costa Verde. A ocorrência mobilizou equipes policiais , que estiveram no local para realizarem os primeiros procedimentos e apurar as circunstâncias do caso.

De acordo com as informações preliminares, o cadáver foi localizado em um trecho da rodovia, nas proximidades de um ponto conhecido pela prática de descarte irregular de lixo. A condição em que o corpo foi encontrado chamou a atenção e levantou suspeitas sobre a possibilidade de um crime violento.

Até o momento, não foram divulgados dados que permitam identificar a vítima. Também não há informações oficiais sobre quando a morte teria ocorrido, se o incêndio foi provocado com o corpo ainda no local ou se a pessoa foi assassinada em outro ponto e posteriormente abandonada às margens da estrada.

Polícia apura as circunstâncias

A Polícia foi acionada e compareceu ao trecho onde o corpo foi encontrado. Os agentes devem trabalhar para esclarecer a dinâmica do ocorrido, identificar a vítima e reunir elementos que possam contribuir para a investigação, elucidando o caso; se trata de um homicídio ou ocultação de cadáver.

A identificação também deverá ser um dos primeiros desafios das autoridades, já que o estado em que o corpo foi localizado pode dificultar o reconhecimento imediato.

Até o fechamento desta matéria, não havia informações sobre suspeitos, possíveis testemunhas ou motivação para o crime. A autoria também permanece desconhecida.