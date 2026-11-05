Corpo de Bombeiros encerram buscas após resgatar o corpo de Rodrigo da Cunha (D), do mar em ItacuruçáDivulgação/Arquivo Redação
Corpo foi retirado do mar
Amigos lamentam a morte
A notícia da morte de Rodrigo provocou manifestações de pesar nas redes sociais. Amigos e pessoas próximas utilizaram as plataformas digitais para prestar homenagens ao piloto, relembrar momentos de convivência e expressar solidariedade aos familiares.
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