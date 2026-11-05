Corpo de Bombeiros encerram buscas após resgatar o corpo de Rodrigo da Cunha (D), do mar em Itacuruçá - Divulgação/Arquivo Redação

Corpo de Bombeiros encerram buscas após resgatar o corpo de Rodrigo da Cunha (D), do mar em ItacuruçáDivulgação/Arquivo Redação

Publicado 05/11/2026 11:24

O corpo localizado pelo Corpo de Bombeiros nas proximidades da Ilha de Itacuruçá, em Mangaratiba, na tarde dessa terça-feira (3), foi identificado como sendo do piloto Rodrigo Cunha Alves, de 34 anos. Ele estava desaparecido desde a noite de domingo (1º), após um acidente envolvendo a lancha que conduzia na região da Laje do Gato, entre a Praia do Boi e Quatiquara.

Amigos expressaram profundo sentimento de pesar nas redes sociais e despediram de Rodrigo com mensagens de carinho e conforto aos familiares da vítima.

A ocorrência mobilizou equipes de resgate durante três dias, sendo encerrada na última terça-feira, após o resgate do corpo nas proximidades do acidente. A embarcação atingiu uma formação rochosa submersa provocando o acidente, deixando o barco à deriva. Além de Rodrigo, outras cinco pessoas estavam a bordo. Todas foram resgatadas com vida, enquanto o condutor, que teria pulado na água, para tentar solucionar o problema, não foi localizado naquele primeiro momento.

As buscas foram concentradas no entorno da ilha e contaram com mergulhadores, equipes especializadas e utilização de drones para ampliar a área de monitoramento. A operação exigiu atenção às condições marítimas e às características da região, onde existem formações rochosas que dificultam a navegação.

Corpo foi retirado do mar

A localização ocorreu por volta das 12h de terça-feira, quando os bombeiros encontraram o corpo durante os trabalhos de varredura. Após o resgate, ele foi retirado da água e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde foram realizados os procedimentos necessários e a confirmação da identidade da vítima.

A identificação de Rodrigo foi divulgada ontem, quarta-feira (4). Com a localização da vítima, os trabalhos de procura foram encerrados pelas equipes responsáveis.

Amigos lamentam a morte



A notícia da morte de Rodrigo provocou manifestações de pesar nas redes sociais. Amigos e pessoas próximas utilizaram as plataformas digitais para prestar homenagens ao piloto, relembrar momentos de convivência e expressar solidariedade aos familiares.

Entre as mensagens publicadas estavam declarações como “Descansa em paz”, “Vá com Deus” e “Obrigado pela sua companhia, tão alegre e verdadeira”. Outros conhecidos também manifestaram tristeza pela perda e destacaram a falta que Rodrigo fará.

A reportagem de O Dia tentou contato com um amigo do piloto, morador de Mangaratiba, para obter informações sobre a vítima e as circunstâncias do acidente. No entanto, ainda bastante abalado com a morte, ele preferiu não comentar o ocorrido.

O acidente encerra uma sequência de dias de angústia para familiares e amigos, que acompanhavam as buscas por Rodrigo desde o desaparecimento. A confirmação da identidade trouxe a resposta sobre o paradeiro do piloto, mas também a tristeza pela perda do profissional, que tinha 34 anos.