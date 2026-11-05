Provas foram realizadas na Praia do SacoDivulgação/PMM

J
Jaciara Santos
A Praia do Saco, em Mangaratiba, foi palco de uma grande movimentação esportiva no último feriadão de finados, (31), com a realização de uma etapa do Campeonato Brasileiro de SUP Race e da terceira fase do Campeonato Estadual de Stand Up Paddle. A programação reuniu atletas de diferentes idades e níveis de experiência em disputas que movimentaram as águas e a faixa de areia da cidade da Costa Verde.
 
Participantes das provas foram premiados com medalhas - Divulgação/PMM
Participantes das provas foram premiados com medalhasDivulgação/PMM
As competições contemplaram duas modalidades: SUP Race e Paddleboard. Para a realização das provas, foi montado um circuito demarcado por boias em uma área abrigada da praia, proporcionando condições para os participantes demonstrarem habilidade, resistência física e desempenho nas remadas. 

Disputas em diversas categorias


O campeonato contou com uma programação diversificada, permitindo a participação de competidores de diferentes gerações. Entre as categorias disputadas estavam Kids, Juniors, Open, Master, Super Master e Kahuna, além das modalidades específicas de Paddleboard e SUP Dog. A premiação dos vencedores foi na areia da praia.

Um dos momentos de maior destaque foi a categoria Elite Open, considerada a principal disputa do SUP Race. Nessa modalidade, os participantes competiram em busca das primeiras colocações, com premiação destinada aos melhores resultados. Os vencedores também receberam troféus e medalhas, em reconhecimento ao desempenho apresentado durante o percurso.

A variedade de categorias contribuiu para ampliar a participação no evento, reunindo desde jovens iniciantes até atletas com maior experiência na modalidade. A iniciativa também proporcionou visibilidade ao Stand Up Paddle, esporte aquático que exige equilíbrio, condicionamento físico e coordenação motora.

Atividade física e integração

Além das provas na água, o público presente pôde participar de um aulão de ginástica conduzido por profissionais do Projeto Na Atividade. A iniciativa complementou a programação esportiva, incentivando hábitos saudáveis e oferecendo uma oportunidade de integração entre moradores, visitantes e competidores.
A realização das etapas reforçou a presença de Mangaratiba no calendário de competições náuticas do estado e contribuiu para movimentar a Praia do Saco durante o fim de semana.

A organização ficou sob responsabilidade da Federação de Stand Up Paddle do Rio de Janeiro (FESUPRJ), com apoio da Prefeitura de Mangaratiba e do Projeto Circuito de Stand Up Paddle, vinculado ao Governo Federal.

fotogaleria
Provas foram realizadas na Praia do Saco
Participantes das provas foram premiados com medalhas
Você pode gostar
Comentários

Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.