Provas foram realizadas na Praia do Saco - Divulgação/PMM

Provas foram realizadas na Praia do SacoDivulgação/PMM

Publicado 05/11/2026 11:47 | Atualizado 05/11/2026 11:55

A Praia do Saco, em Mangaratiba, foi palco de uma grande movimentação esportiva no último feriadão de finados, (31), com a realização de uma etapa do Campeonato Brasileiro de SUP Race e da terceira fase do Campeonato Estadual de Stand Up Paddle. A programação reuniu atletas de diferentes idades e níveis de experiência em disputas que movimentaram as águas e a faixa de areia da cidade da Costa Verde.

Participantes das provas foram premiados com medalhas Divulgação/PMM

As competições contemplaram duas modalidades: SUP Race e Paddleboard. Para a realização das provas, foi montado um circuito demarcado por boias em uma área abrigada da praia, proporcionando condições para os participantes demonstrarem habilidade, resistência física e desempenho nas remadas.

Disputas em diversas categorias



O campeonato contou com uma programação diversificada, permitindo a participação de competidores de diferentes gerações. Entre as categorias disputadas estavam Kids, Juniors, Open, Master, Super Master e Kahuna, além das modalidades específicas de Paddleboard e SUP Dog. A premiação dos vencedores foi na areia da praia.

Um dos momentos de maior destaque foi a categoria Elite Open, considerada a principal disputa do SUP Race. Nessa modalidade, os participantes competiram em busca das primeiras colocações, com premiação destinada aos melhores resultados. Os vencedores também receberam troféus e medalhas, em reconhecimento ao desempenho apresentado durante o percurso.

A variedade de categorias contribuiu para ampliar a participação no evento, reunindo desde jovens iniciantes até atletas com maior experiência na modalidade. A iniciativa também proporcionou visibilidade ao Stand Up Paddle, esporte aquático que exige equilíbrio, condicionamento físico e coordenação motora.

Atividade física e integração

Além das provas na água, o público presente pôde participar de um aulão de ginástica conduzido por profissionais do Projeto Na Atividade. A iniciativa complementou a programação esportiva, incentivando hábitos saudáveis e oferecendo uma oportunidade de integração entre moradores, visitantes e competidores.

A realização das etapas reforçou a presença de Mangaratiba no calendário de competições náuticas do estado e contribuiu para movimentar a Praia do Saco durante o fim de semana.

A organização ficou sob responsabilidade da Federação de Stand Up Paddle do Rio de Janeiro (FESUPRJ), com apoio da Prefeitura de Mangaratiba e do Projeto Circuito de Stand Up Paddle, vinculado ao Governo Federal.