Provas foram realizadas na Praia do SacoDivulgação/PMM
Disputas em diversas categorias
O campeonato contou com uma programação diversificada, permitindo a participação de competidores de diferentes gerações. Entre as categorias disputadas estavam Kids, Juniors, Open, Master, Super Master e Kahuna, além das modalidades específicas de Paddleboard e SUP Dog. A premiação dos vencedores foi na areia da praia.
Um dos momentos de maior destaque foi a categoria Elite Open, considerada a principal disputa do SUP Race. Nessa modalidade, os participantes competiram em busca das primeiras colocações, com premiação destinada aos melhores resultados. Os vencedores também receberam troféus e medalhas, em reconhecimento ao desempenho apresentado durante o percurso.
A variedade de categorias contribuiu para ampliar a participação no evento, reunindo desde jovens iniciantes até atletas com maior experiência na modalidade. A iniciativa também proporcionou visibilidade ao Stand Up Paddle, esporte aquático que exige equilíbrio, condicionamento físico e coordenação motora.
Atividade física e integração
Além das provas na água, o público presente pôde participar de um aulão de ginástica conduzido por profissionais do Projeto Na Atividade. A iniciativa complementou a programação esportiva, incentivando hábitos saudáveis e oferecendo uma oportunidade de integração entre moradores, visitantes e competidores.
A realização das etapas reforçou a presença de Mangaratiba no calendário de competições náuticas do estado e contribuiu para movimentar a Praia do Saco durante o fim de semana.
A organização ficou sob responsabilidade da Federação de Stand Up Paddle do Rio de Janeiro (FESUPRJ), com apoio da Prefeitura de Mangaratiba e do Projeto Circuito de Stand Up Paddle, vinculado ao Governo Federal.
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