TRE impede o vereador Josué Té (E) de exercer o mandato por oito anos - Divulgação/Reprodução Rede Social

TRE impede o vereador Josué Té (E) de exercer o mandato por oito anosDivulgação/Reprodução Rede Social

Publicado 14/11/2026 18:29 | Atualizado 14/11/2026 18:32

A Justiça Eleitoral manteve a condenação do Solidariedade por fraude à cota mínima de candidaturas femininas nas eleições municipais de 2024, em Mangaratiba e ampliou as penalidades impostas aos envolvidos. A nova decisão declarou inelegível por oito anos o vereador Josué dos Santos, conhecido como Josué Té, único candidato eleito pela legenda, além de três mulheres investigadas no processo.

A sentença foi proferida pelo juiz Richard Robert Fairclough, da 54ª Zona Eleitoral, e publicada nesta sexta-feira (13) no Diário da Justiça Eletrônico. O período de inelegibilidade começa a ser contado a partir das eleições de 2024, impedindo os quatro envolvidos de disputar cargos eletivos durante esse intervalo.

O julgamento ocorreu após os investigados apresentarem um pedido de revisão da sentença anterior, que reconheceu irregularidades no cumprimento da legislação eleitoral e determinou a anulação de todos os votos recebidos pelo Solidariedade na disputa proporcional. Na ocasião, também foram cassados os diplomas dos candidatos da sigla.



Punição alcança toda a chapa



Ao analisar o pedido, o magistrado manteve integralmente as consequências eleitorais da condenação, promovendo ajustes formais no julgamento e acrescentando expressamente a sanção de inelegibilidade para quatro pessoas envolvidas na investigação.

A apuração teve como foco três candidatas que concorreram pelo partido e apresentaram votações consideradas suspeitas no contexto da denúncia de candidaturas femininas fictícias. São elas: Maria das Graças Oliveira Rodrigues, que recebeu nove votos; Ana Carla dos Santos Silva, com 20 votos; e Priscila Cardoso dos Santos, conhecida como Priscila de Itacuruçá, que obteve cinco votos.

A legislação eleitoral estabelece que os partidos devem reservar pelo menos 30% das candidaturas proporcionais para cada gênero. A regra busca ampliar a participação feminina na política e combater o uso de registros apenas formais para preencher o percentual obrigatório.

Câmara pode ter nova composição



A manutenção da condenação atinge toda a chapa proporcional do Solidariedade e poderá provocar alterações na composição da Câmara Municipal de Mangaratiba. Com a anulação dos votos da legenda, a Justiça Eleitoral poderá determinar o recálculo dos quocientes eleitoral e partidário, procedimento que pode modificar a distribuição das cadeiras no Legislativo.

Os envolvidos ainda têm direito de recorrer ao Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ). Até eventual decisão sobre novos recursos, o caso permanece sujeito à análise das instâncias superiores da Justiça Eleitoral.

A reportagem de O Dia, tentou contato com a defesa dos citados no processo através de telefones, mas até o fechamento da edição não obteve retorno.