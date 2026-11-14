TRE impede o vereador Josué Té (E) de exercer o mandato por oito anosDivulgação/Reprodução Rede Social
Punição alcança toda a chapa
Ao analisar o pedido, o magistrado manteve integralmente as consequências eleitorais da condenação, promovendo ajustes formais no julgamento e acrescentando expressamente a sanção de inelegibilidade para quatro pessoas envolvidas na investigação.
Câmara pode ter nova composição
A manutenção da condenação atinge toda a chapa proporcional do Solidariedade e poderá provocar alterações na composição da Câmara Municipal de Mangaratiba. Com a anulação dos votos da legenda, a Justiça Eleitoral poderá determinar o recálculo dos quocientes eleitoral e partidário, procedimento que pode modificar a distribuição das cadeiras no Legislativo.
Justiça torna Josué Té inelegível por fraude eleitoral em Mangaratiba
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