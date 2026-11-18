Wellington fugiu mas foi localizado e preso pela segunda vez pela Polícia Civil, acusado de feminicídioDivulgação/Reprodução Polícia Civil
Pista da família ajudou na localização
O detalhe que levou os policiais até Wellington foi o uso do número de telefone celular da Lizandra. Os parentes perceberam que o acusado continuava utilizando a linha da mulher e comunicaram o fato aos investigadores. A partir dessa pista, a equipe conseguiu avançar nas diligências e chegar ao suspeito.
Vítima foi levada a uma unidade de saúde
Na ocasião do crime, Wellington teria provocado uma perfuração no abdômen da companheira. Posteriormente, levou Lizandra a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), em Nova Iguaçu, alegando à equipe médica que ela havia se envolvido em uma briga com uma pessoa desconhecida.
Família espera por justiça
A nova prisão foi recebida com emoção pelos familiares, que acompanham o caso desde junho. Uma prima da vítima, manifestou o sentimento dos parentes em rede social.
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