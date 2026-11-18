Wellington fugiu mas foi localizado e preso pela segunda vez pela Polícia Civil, acusado de feminicídio - Divulgação/Reprodução Polícia Civil

Wellington fugiu mas foi localizado e preso pela segunda vez pela Polícia Civil, acusado de feminicídioDivulgação/Reprodução Polícia Civil

Publicado 18/11/2026 20:29

Wellington Ribeiro de Sousa, acusado de matar a companheira , Lizandra Adília de Paula Leite, foi preso novamente nesta segunda-feira (16), em Mangaratiba, na Costa Verde. A recaptura ocorreu após familiares da vítima fornecerem uma informação considerada fundamental para o trabalho de investigação da Polícia Civil. A notícia trouxe alívio aos parentes, que aguardam o andamento da Justiça.

Segundo a Polícia Civil, o homem já havia sido detido temporariamente durante as apurações do feminicídio, mas acabou colocado em liberdade após o encerramento do prazo da medida cautelar. Com a nova informação repassada pelos familiares, os agentes conseguiram localizar o investigado e efetuar a prisão.

Pista da família ajudou na localização



O detalhe que levou os policiais até Wellington foi o uso do número de telefone celular da Lizandra. Os parentes perceberam que o acusado continuava utilizando a linha da mulher e comunicaram o fato aos investigadores. A partir dessa pista, a equipe conseguiu avançar nas diligências e chegar ao suspeito.

A captura representa um novo capítulo na investigação da morte da jovem, ocorrida em junho deste ano. Conforme informações policiais, o relacionamento do casal era marcado por episódios de violência física e psicológica, características de uma convivência abusiva.



Vítima foi levada a uma unidade de saúde



Na ocasião do crime, Wellington teria provocado uma perfuração no abdômen da companheira. Posteriormente, levou Lizandra a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), em Nova Iguaçu, alegando à equipe médica que ela havia se envolvido em uma briga com uma pessoa desconhecida.

Depois de deixar a mulher na unidade de saúde, o acusado fugiu. A versão apresentada por ele, entretanto, não encerrou as suspeitas sobre as circunstâncias da ocorrência.

O exame pericial confirmou que a morte de Lizandra foi provocada por uma resposta inflamatória do organismo decorrente da perfuração abdominal. O resultado técnico contribuiu para esclarecer a causa do óbito e fundamentar as investigações. O Dia tentou contato com familiares do acusado, mas ninguém atendeu às chamadas.

Família espera por justiça



A nova prisão foi recebida com emoção pelos familiares, que acompanham o caso desde junho. Uma prima da vítima, manifestou o sentimento dos parentes em rede social.

-É um alívio para nós saber que ele foi preso novamente e que a justiça está sendo feita - declarou.

Wellington responderá pela morte de Lizandra. A recaptura representa um avanço nas apurações e renova a expectativa dos familiares por justiça pela morte da jovem.