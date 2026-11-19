Homem condenado estava escondido em Mangaratiba e foi localizado pela DesarmeDivulgação/Reprodução Polícia Civil
Investigação levou ao esconderijo
De acordo com as informações da Polícia Civil, Luiz Felipe era considerado foragido da Justiça e tinha envolvimento com atividades criminosas relacionadas ao comércio ilegal de entorpecentes na Vila Muqui, em Teresópolis, na Região Serrana do Rio de Janeiro.
Condenado à disposição da Justiça
Com a confirmação do endereço, os agentes realizaram a operação e conseguiram efetuar a prisão sem que o condenado permanecesse em liberdade. A ação representa mais um desdobramento do trabalho de inteligência desenvolvido pela Polícia Civil para localizar pessoas com mandados judiciais pendentes e combater a atuação de organizações criminosas no estado.
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