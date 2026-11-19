Homem condenado estava escondido em Mangaratiba e foi localizado pela Desarme - Divulgação/Reprodução Polícia Civil

Homem condenado estava escondido em Mangaratiba e foi localizado pela DesarmeDivulgação/Reprodução Polícia Civil

Publicado 19/11/2026 20:06

Uma operação de inteligência da Polícia Civil terminou com a prisão de Luiz Felipe de Freitas Silva, apontado como integrante da facção criminosa Terceiro Comando Puro, TCP. Condenado a mais de dez anos de prisão por tráfico de drogas e associação para o tráfico , o homem foi localizado nessa terça-feira, (17), em Mangaratiba, na Costa Verde do Rio de Janeiro, onde tentava escapar do cumprimento da pena.

A captura foi realizada por policiais da Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos (Desarme), que vinham desenvolvendo um trabalho de monitoramento para identificar o paradeiro do condenado. Após levantamentos de inteligência, os investigadores conseguiram descobrir que ele estava escondido na residência de familiares, no município. O homem foi algemado e conduzido à Delegacia Especializada. A reportagem de O Dia tentou contato com a defesa e familiares de Luiz Felipe, um parente não quis se pronunciar.



Investigação levou ao esconderijo



De acordo com as informações da Polícia Civil, Luiz Felipe era considerado foragido da Justiça e tinha envolvimento com atividades criminosas relacionadas ao comércio ilegal de entorpecentes na Vila Muqui, em Teresópolis, na Região Serrana do Rio de Janeiro.

O histórico criminal do investigado inclui condenações por dois delitos relacionados ao tráfico de drogas. Somadas, as penas ultrapassam dez anos de reclusão, motivo pelo qual ele era procurado pelas autoridades para responder à determinação judicial.

A localização do suspeito em Mangaratiba foi resultado de diligências conduzidas pela equipe especializada, que reuniu informações sobre seus possíveis deslocamentos e locais de permanência. O trabalho permitiu identificar o imóvel utilizado como esconderijo e organizar a abordagem policial.



Condenado à disposição da Justiça



Com a confirmação do endereço, os agentes realizaram a operação e conseguiram efetuar a prisão sem que o condenado permanecesse em liberdade. A ação representa mais um desdobramento do trabalho de inteligência desenvolvido pela Polícia Civil para localizar pessoas com mandados judiciais pendentes e combater a atuação de organizações criminosas no estado.

Depois de detido, Luiz Felipe foi encaminhado à delegacia, onde foram adotados os procedimentos legais referentes ao cumprimento da ordem judicial. Ele está à disposição da Justiça e deverá ser encaminhado ao sistema prisional para cumprir a pena estabelecida pelas condenações.

A ocorrência reforça a atuação das forças de segurança na identificação de esconderijos utilizados por criminosos procurados em diferentes regiões do estado. Mesmo após deixar o município onde mantinha suas atividades ilícitas, o investigado foi localizado em Mangaratiba, após o trabalho de acompanhamento realizado pelos policiais da Desarme.