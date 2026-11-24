Ex-assessores e ex-vereadores de Mangaratiba na mira do Tribunal de Contas do Estado do Rio de JaneiroDivulgação/Reprodução Rede Social - IRB
O valor atribuído ao ex-presidente corresponde a 302.249,5651 UFIR-RJ na data do julgamento. As irregularidades relacionadas à sua gestão envolvem despesas com capacitação e pagamento de diárias, além de problemas nos procedimentos de contratação, na comprovação dos deslocamentos e na prestação de contas dos recursos recebidos. A multa aplicada a Vitinho equivale a 10% do débito individual, totalizando R$ 295.343,60. Ele também foi responsabilizado solidariamente por outros valores vinculados às despesas examinadas no processo.
Os demais ex-vereadores e funcionários públicos receberam imputações individuais que variam de R$ 6.820,75 a R$ 84.093,76. Para esse grupo, as multas correspondem a 5% dos respectivos débitos.
Ministério Público investigou gastos de R$ 17 milhões
O caso também tem desdobramentos em outra investigação. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) apurou despesas de aproximadamente R$ 17,18 milhões com viagens, hospedagens, diárias e cursos destinados a vereadores e servidores da Câmara de Mangaratiba.
O procedimento abrangeu um período mais amplo, entre 2010 e 2017, e também teve Vitinho entre os investigados.
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