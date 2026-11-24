Ex-assessores e ex-vereadores de Mangaratiba na mira do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro - Divulgação/Reprodução Rede Social - IRB

Ex-assessores e ex-vereadores de Mangaratiba na mira do Tribunal de Contas do Estado do Rio de JaneiroDivulgação/Reprodução Rede Social - IRB

Publicado 24/11/2026 17:39

O Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ) condenou 19 ex-vereadores e 16 ex-servidores da Câmara Municipal de Mangaratiba a devolverem aproximadamente R$ 3,31 milhões aos cofres públicos . A decisão aponta irregularidades em despesas com viagens realizadas entre 2016 e 2017, incluindo pagamentos de diárias, passagens aéreas, hospedagens, traslados e inscrições em cursos e eventos fora do estado.

Entre os responsabilizados está o ex-presidente do Legislativo municipal, Vitor Tenório dos Santos, conhecido como Vitinho, que recebeu a maior imputação individual de débito. Ele deverá devolver R$ 1.499.278,74, além de pagar multa de R$ 295.343,60.

O julgamento ocorreu por unanimidade durante sessão plenária realizada em 7 de outubro, deste ano, conforme o Acórdão nº 036974/2026-PLEN. Segundo a análise técnica do tribunal, os gastos não foram acompanhados de justificativas adequadas para os deslocamentos nem de documentação suficiente que comprovasse a efetiva realização das viagens e a regularidade da aplicação dos recursos públicos.



O valor atribuído ao ex-presidente corresponde a 302.249,5651 UFIR-RJ na data do julgamento. As irregularidades relacionadas à sua gestão envolvem despesas com capacitação e pagamento de diárias, além de problemas nos procedimentos de contratação, na comprovação dos deslocamentos e na prestação de contas dos recursos recebidos. A multa aplicada a Vitinho equivale a 10% do débito individual, totalizando R$ 295.343,60. Ele também foi responsabilizado solidariamente por outros valores vinculados às despesas examinadas no processo.



Os demais ex-vereadores e funcionários públicos receberam imputações individuais que variam de R$ 6.820,75 a R$ 84.093,76. Para esse grupo, as multas correspondem a 5% dos respectivos débitos.

Somadas as obrigações de ressarcimento e as penalidades financeiras, as condenações alcançam aproximadamente R$ 3,31 milhões, conforme o levantamento apresentado pelo órgão de controle.



Ministério Público investigou gastos de R$ 17 milhões



O caso também tem desdobramentos em outra investigação. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) apurou despesas de aproximadamente R$ 17,18 milhões com viagens, hospedagens, diárias e cursos destinados a vereadores e servidores da Câmara de Mangaratiba.





O procedimento abrangeu um período mais amplo, entre 2010 e 2017, e também teve Vitinho entre os investigados.

As apurações do Ministério Público e o julgamento do TCE-RJ envolvem períodos e procedimentos distintos, mas têm como ponto em comum a análise da utilização de dinheiro público em deslocamentos e atividades de capacitação de integrantes do Legislativo municipal.

A reportagem de O Dia tentou contato por telefone e pelo endereço de e-mail com a Câmara de Vereadores e com o ex-presidente da Casa, mas até o fechamento desta matéria não obteve retorno.