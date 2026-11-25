PRF apreendeu 51 tabletes de maconha totalizando 71k, no interior de um carro dentro de sacos de lixoDivulgação/Reprodução Rede Social PRF
Motorista foi detido durante a abordagem
Segundo informações da PRF, o homem que dirigia o veículo foi detido no local. Questionado pelos agentes sobre a procedência e o destino do material ilícito, ele optou por permanecer em silêncio durante a ocorrência.
Após a descoberta, a droga foi retirada do automóvel e apreendida. O motorista ficou sob responsabilidade das autoridades para os procedimentos legais cabíveis.
Fiscalização na principal rodovia da região
A apreensão ocorreu na BR-101, uma das principais ligações rodoviárias do litoral fluminense, que atravessa municípios da Costa Verde e estabelece conexão com outras regiões do estado.
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