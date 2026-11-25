PRF apreendeu 51 tabletes de maconha totalizando 71k, no interior de um carro dentro de sacos de lixo - Divulgação/Reprodução Rede Social PRF

PRF apreendeu 51 tabletes de maconha totalizando 71k, no interior de um carro dentro de sacos de lixoDivulgação/Reprodução Rede Social PRF

Publicado 25/11/2026 15:43

Uma carga com 71 quilos de maconha foi apreendida pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) nesta quarta-feira (25), durante uma fiscalização na Rodovia Rio-Santos (BR-101), em Mangaratiba, na Costa Verde. O entorpecente estava escondido no interior de um automóvel abordado pelos agentes durante uma operação de rotina. O motorista foi detido e encaminhado à delegacia da cidade.

A ocorrência foi registrada enquanto os policiais realizavam a verificação dos equipamentos obrigatórios dos veículos que trafegavam pelo trecho da rodovia. Durante a abordagem, os agentes decidiram fiscalizar um carro e acabaram encontrando a carga de drogas.

No interior do automóvel, foram localizados 51 tabletes de maconha, que, após a pesagem, totalizaram 71 quilos. A quantidade chamou a atenção dos policiais e motivou a detenção do condutor. Ele foi encaminhado ao posto da PRF e em seguida à 165ª DP, onde foi feita a ocorrência. A polícia não descarta a hipótese do destino da droga ser comunidades da região da Costa Verde.



Motorista foi detido durante a abordagem



Segundo informações da PRF, o homem que dirigia o veículo foi detido no local. Questionado pelos agentes sobre a procedência e o destino do material ilícito, ele optou por permanecer em silêncio durante a ocorrência.

Após a descoberta, a droga foi retirada do automóvel e apreendida. O motorista ficou sob responsabilidade das autoridades para os procedimentos legais cabíveis.

A Polícia Rodoviária Federal não confirmou, até a publicação da matéria, se o entorpecente seria distribuído em municípios da região ou se tinha como destino outros Estados. O suspeito detido, manteve o silêncio. O homem está à disposição da Justiça.



Fiscalização na principal rodovia da região



A apreensão ocorreu na BR-101, uma das principais ligações rodoviárias do litoral fluminense, que atravessa municípios da Costa Verde e estabelece conexão com outras regiões do estado.

O trecho que passa por Mangaratiba recebe diariamente um fluxo intenso de veículos, incluindo automóveis de passeio, ônibus e caminhões. Além de atuar na fiscalização do trânsito e na prevenção de acidentes, a PRF realiza abordagens para combater o transporte de produtos ilícitos.

A ação desta quarta-feira resultou na retirada de 71 quilos de maconha de circulação. A ocorrência também reforça a importância das fiscalizações realizadas ao longo da Rio-Santos, especialmente em pontos estratégicos utilizados por motoristas que percorrem a região, entre Mangaratiba e Paraty - considerada uma rota utilizada por criminosos para abastecimento da região da Costa Verde, assim como outros Estados e municípios do sul fluminense.



