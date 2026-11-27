Erick e Bruno da Silva, sendo atendidos pela equipe médica do Corpo de Bombeiros no 2º GMAR, no Rio, após serem resgatados pela aeronave do GOADivulgação/Reprodução Rede Social
Localizados por aeronave
Sem contato, familiares e amigos iniciaram uma mobilização nas redes sociais, compartilhando informações sobre o ocorrido e pediram ajuda as equipes náuticas que navegavam pela região. As buscas foram iniciadas pelo Corpo de Bombeiros, com apoio de uma aeronave do Grupamento de Operações Aéreas (GOA). Os dois homens foram finalmente localizados e resgatados pela Corporação.
Mobilização terminou com final feliz
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