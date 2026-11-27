Erick e Bruno da Silva, sendo atendidos pela equipe médica do Corpo de Bombeiros no 2º GMAR, no Rio, após serem resgatados pela aeronave do GOA - Divulgação/Reprodução Rede Social

Erick e Bruno da Silva, sendo atendidos pela equipe médica do Corpo de Bombeiros no 2º GMAR, no Rio, após serem resgatados pela aeronave do GOADivulgação/Reprodução Rede Social

Publicado 27/11/2026 19:01 | Atualizado 27/11/2026 19:22

Dois homens que estavam desaparecidos no mar , em Mangaratiba, na Costa Verde, desde a manhã de quarta-feira (26) foram encontrados e resgatados com vida na tarde desta quinta-feira (27), após uma operação envolvendo o Corpo de Bombeiros com auxilio de uma aeronave do GOA. Os dois tripulantes identificados como Erick e Bruno da Silva, foram resgatados na Ponta do Selo, próximo a Ilha de Marambaia. A lancha conduzida por eles, saiu de Conceição de Jacareí, em Mangaratiba, com destino à Vila do Abraão, na Ilha Grande, em Angra dos Reis, não chegou ao destino. O mau tempo, e o mar revolto impediram a viagem dos tripulantes.

Segundo informações de amigos às autoridades o último contato da dupla foi às 14h, de quarta -feira, cinco horas após deixarem o cais de Conceição, às 9h da manhã. Em um vídeo Erick e Bruno informam aos colegas que estavam perdidos, em pleno alto mar, e não estavam achando a Ilha Grande. Ainda segundo o comunicante ao Corpo de Bombeiros, eles não conheciam o trajeto e teriam seguido um barco de pesca grande, provavelmente, estava indo para alto mar. Nas imagens dá pra ver no interior da lancha vários galões de água e de gasolina.

As condições adversas de navegação, com mar revolto e mau tempo, teriam impedido a continuidade da viagem, deixando os tripulantes em situação de perigo.

Segundo relatos, os dois conseguiram chegar à uma faixa de areia, nas proximidades de Marambaia, onde permaneceram ilhados à espera de socorro. Para se proteger improvisaram uma espécie de barraca utilizando um plástico azul que estava na embarcação, que serviu de abrigo no local.



Localizados por aeronave



Sem contato, familiares e amigos iniciaram uma mobilização nas redes sociais, compartilhando informações sobre o ocorrido e pediram ajuda as equipes náuticas que navegavam pela região. As buscas foram iniciadas pelo Corpo de Bombeiros, com apoio de uma aeronave do Grupamento de Operações Aéreas (GOA). Os dois homens foram finalmente localizados e resgatados pela Corporação.

Depois da operação, os tripulantes foram encaminhados ao destacamento dos Bombeiros no Rio de Janeiro, onde foram medicados e hidratados com soro. Apesar de apresentarem sinais de debilidade física após o período em que permaneceram isolados, estavam conscientes e em condições estáveis, conforme as informações repassadas.

A expectativa é que, após os cuidados necessários, os dois possam retornar para junto de seus familiares na cidade da Costa Verde.



Mobilização terminou com final feliz

Cansados, exaustos e emocionados Bruno e Erick gravaram um vídeo informando aos familiares que estavam bem. "Estamos vivos e bem". Com a localização as buscas pelos desaparecidos foram encerradas e os momentos de angústia para parentes e amigos, que acompanharam todo o trabalho por horas sem notícias, também terminaram. Os dois foram encontrados com vida após enfrentarem as condições adversas do mar e permanecerem abrigados em uma ilha.



