Natal Iluminado com show católico de Dudu Amaral

Maricá - A prefeitura preparou mais uma atração para quem está curtindo a magia que toma conta da cidade com o Natal Iluminado. O cantor católico Dudu Amaral se apresenta na quinta-feira, às 21h, no palco da Praça Orlando de Barros Pimentel, no Centro. O evento é gratuito.



Mas, antes, tem o espetáculo O Acender das Luzes que traz teatro e a contagem regressiva para o acendimento das decorações que abrilhantam a praça.



Dudu Amaral é um cantor católico da cidade de Niterói. Ele já se apresentou na cidade durante as comemorações da Festa da Padroeira Nossa Senhora do Amparo, em 2017, em um show que antecedeu a apresentação do Padre Fábio de Melo e também na festa de Nossa Senhora das Graças, em 2019, no distrito de Ponta Negra.



Serviço:

Natal Iluminado 2019

Show Dudu Amaral

Local: Praça Orlando de Barros Pimentel (Centro) – Maricá

Data: 19/12 (quinta-feira)

Hora: 21h