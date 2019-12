Maricá - O esquema de segurança para o Revéillon 2020 em Maricá deverá contar com um reforço de 250 policiais militares. Esta é a expectativa do secretário municipal de Ordem Pública e Gestão de Gabinete Institucional, tenente coronel Júlio Cesar Veras Vieira, que solicitou ao 12º BPM (Niterói) que fosse ampliado o efetivo disponível na virada do ano. Além dos PMs, cerca de 80 guardas municipais estarão nas ruas durante os festejos.



O secretário também solicitou um aumento no número de viaturas circulando na cidade, que pode chegar a 30.



“Fizemos uma primeira reunião com o comando do 12º BPM e também com representantes do Ministério Público, e todos se mostraram sensíveis à necessidade que o município tem, dada sua extensão territorial, e também com os locais onde haverá concentração de pessoas”, observou o secretário, dizendo que os números deverão estar fechados até o fim desta semana.



Dos 12 pontos da cidade onde haverá festejos de Ano Novo com atrações musicais, a maior concentração de público é esperada em Araçatiba, onde estão atualmente as maiores atrações do Natal Iluminado de Maricá. Neste local, a queima de fogos deverá ter o mesmo tempo do ano passado, quando chegou a quase 20 minutos.



Outro local sempre muito procurado é a antiga Rua Um (atual Rua Professor Cardoso de Menezes), na altura da orla de Itaipuaçu (que está sendo revitalizada). O bairro terá ainda palcos na Ponta do Francês, na Praça da Gaviões e no Recanto.



Na região litorânea da cidade, haverá palcos na Barra (na altura da antiga Rua 13), Cordeirinho (Rua 91), Jaconé (Avenida Beira Mar) e Ponta Negra (Avenida Litorânea), este último sempre um dos mais procurados. Próximo ao Centro, Jacaroá vai ter um palco com atrações na Avenida Lagomar. Mais dois palcos prometem agitar a passagem do ano nos bairros de Santa Paula e São José de Imbassaí (na Praia das Amendoeiras).