Maricá - Na noite de segunda-feira, na Rua 49 do Jardim Atlantico em Itaipuaçu, cinco homens armados invadiram um Centro Espirita. O caso ocorreu por volta das 22h. Segundo informações da polícia, no momento acontecia uma celebração religiosa. Os criminosos armados e encapuzados ordenaram que todos deitassem ao chão e ameaçaram as vítimas, caso não deitassem atirariam em todos. Cerca de 15 pessoas foram assaltadas e ameaçadas.



No momento da ação um criminoso recolheu os pertences, enquanto os demais davam cobertura. De duas das vítimas tiveram cerca de R$680 em espécie levados, além de celulares. No momento da fuga, o veículo Renault Sandero de uma mulher foi levado por três dos cinco criminosos, enquanto os demais fugiram em um outro carro, não identificado. O caso foi registrado na 82ª DP (Maricá).