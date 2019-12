Prefeitura inaugura Casa dos Conselhos Municipais

A Prefeitura de Maricá inaugura hoje (18/12) a Casa dos Conselhos Municipais de Maricá, espaço para a sociedade civil organizada deliberar políticas públicas com formação de projetos. A cerimônia acontece às 10h e é aberta a população.



O local é vinculado à Secretaria de Participação Popular, Direitos Humanos e Mulher. Segundo a coordenadora municipal dos Conselhos, Leci Alberti, a Casa dará suporte administrativo a todos os conselhos para promover uma aproximação da comunidade com Executivo, visando uma gestão mais democrática.



“Faremos a formação dos conselheiros com integrantes da sociedade civil e do governo, além de auxiliarmos na organização dos movimentos sociais, entidades e suas legalizações”, reforça Leci.



A Casa dos Conselhos Municipais de Maricá fica na Rua José Custódio Soares, nº 64 (Centro), próximo da Secretaria de Educação.