Serra do recanto ganha luneta de observção

O Mirante da Serrinha, entre Maricá e Niterói, vem recebendo obras de revitalização há cerca de cinco meses. As equipes da SOMAR reformaram o local, dando uma cara mais turística ao mirante, que fica próximo ao começo da trilha da Pedra do Elefante.



Nessa semana o Mirante da Serrinha ganhou uma luneta de observação terrestre. Quem frequenta o local agora pode ver mais de perto do bairro do Recanto de Itaipuaçu. Do Mirante é possível ver parte do distrito de Itaipuaçu, o mar e as Ilhas Maricás.