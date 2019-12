Futsal do Maricá em destaque

Representando o município, a equipe do Maricá Esporte Competições participou no último sábado, 14/12, da VIII Copa Intermunicipal de Futsal que aconteceu na cidade de Rio Bonito. Os times contam com o apoio da Prefeitura através da Secretaria de Esporte e Lazer e garantiram excelentes resultados nas disputas masculina e mista.



Na categoria sub-9, o Maricá Esporte Competições consagrou-se campeão invicto após uma partida eletrizante com o Rio Bonito A.C. A decisão aconteceu bem no útimos 30 segundos para o término do jogo, deixando o placar final em 4 a 3.



Além da taça de campeão na categoria, o time garantiu os títulos de “artilheiro” para o atleta Miguel Gremião (9 anos) e “melhor goleiro” para Miguel Alcântara (8 anos).



Já pela sub-7, o time de Nova Friburgo levou a melhor em cima do Maricá Esporte Competições, garantindo o placar de 7 a 2. No entanto, os atletas maricaenses trouxeram para casa o título de vice-campeões na categoria.

A Copa Intermunicipal de Futsal acontece anualmente, na cidade de Rio Bonito e conta com a participação de municípios como Rio Bonito, Maricá, Nova Friburgo, Casimiro de Abreu, São Pedro D’Aldeia e Araruama.