Desfiles no Natal Iluminado de 2019 terá seu último fim de semana.

Os desfiles do Natal Iluminado de 2019, em Maricá, foram iniciados no mês de Novembro, e terá neste fim de semana o seu encerramento, os últimos desfiles serão realizados na sexta, sábado e domingo, o que acontece tradicionalmente, após as 21:00hs.

Milhares de pessoas já acompanharam os desfiles durante cerca de um mês, se encantando com os carros alegóricos e os componentes que fazem a alegria dos visitantes, o desfile foi visto por habitantes de Maricá e de vários outros municípios que se deslumbraram com os encantos dos desfiles de Natal em Maricá.

Uma informação útil pra quem não conseguiu ainda assistir e neste fim de semana também não conseguirá ver os desfiles, haverá uma edição de Natal no dia 25 à noite, encerrando os desfiles.

Já a decoração de Natal fica em Maricá até o dia 6 de janeiro de 2020, incluindo o túnel de luzes e a Árvore Flutuantes da Lagoa de Araçatiba.



As atividades do Natal Iluminado de Maricá edição 2019, são essas:

Serviço:



Acender das Luzes

Praça Orlando de Barros Pimentel, Centro

Sextas, sábados e domingos às 20h.



Desfile Temático

Orla de Araçatiba (Praça Tiradentes)

Sextas, sábados e domingos às 21h.

Último dia do desfile: 25/12/2019