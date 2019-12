Maricá - A tempestade deste domingo veio com muitos ventos e a Lona Cultural da Barra de Maricá foi parcialmente destruída. A Secretaria de Cultura da cidade enviou uma equipe para vistoriar a Lona da Barra e constatou que os fortes ventos que veio com a chuva forte, removeu parte da cobertura. Não foram relatadas outras consequências em outros pontos da cidade com a tempestade.

Uma equipe da prefeitura, através da autarquia Serviços de Obras de Maricá (Somar), irá ainda nesta segunda-feira detalhar o que será feito, mas, a princípio, o funcionamento da lona não será interrompido.