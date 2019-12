Programação do Revellon 2020 em Maricá

Maricaenses e turistas já contam as horas para o Réveillon 2020, que vai ter muita música nos 12 palcos espalhados pela cidade. Em todos os locais, o agito começa às 20h, com som mecânico para esquentar antes das apresentações de artistas locais.

A orla de Araçatiba, o local mais concorrido, que já tem a decoração do Natal Iluminado, abrigará ainda a queima de fogos de quase 20 minutos.



Itaipuaçu concentra a maior parte dos palcos, com quatro locais (Praia do Francês, Rua 01, Praça dos Gaviões e Praia do Recanto), seguida da região litorânea, que terá palcos em Jaconé (Avenida Beira-Mar), Ponta Negra (Av. Litorânea), Cordeirinho (Rua 91) e Barra (Av. Maysa com Rua 13).

Há celebrações ainda em Jacaroá (Av. Lagomar), Santa Paula (Estrada de Cassorotiba) e São José de Imbassaí (Praia das Amendoeiras).



Confira a programação de cada um dos palcos:





PRAIA DE JACONÉ



22h30 – Douglas Kalí







PRAIA DE PONTA NEGRA



21h – Banda Tatudoemcasa



23h30 – Marianna Cunha







PRAIA DE CORDEIRINHO



21h – Bruna e Marcella



23h30 – Edinho Manhoso







PRAIA DA BARRA



21h – Jô Borges



23h30 – Bruno Berner







LAGOA DE JACAROÁ



23h – Dida Show e Raquel Fonseca







ARAÇATIBA



22h – Rafael Caçula



23h30 – Rickson Maioli







SÃO JOSÉ DE IMBASSAÍ



21h – Betinho Bahia e Ismayer Alves



23h30 – Rhoan Vítor







SANTA PAULA



21h – Maiara Coboski



23h30 – Claudinho Guimarães





PRAIA DO FRANCÊS (altura da Rua 83 – Itaipuaçu)



21h – Paul Rock



23h30 – Moniquinha Angelo





PRAIA DE ITAIPUAÇU (Rua 01)



21h – Wagner Mariano





PRAÇA DOS GAVIÕES



21h – Banda Thunderock



23h30 – Banda Pimenta do Reino





PRAIA DO RECANTO



21h – Grupo Forró Brasil



23h30 – Grupo Tô Kerendo