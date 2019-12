Segurança é reforçada no Revellon em Maricá

O esquema de policiamento no réveillon de Maricá terá 260 policiais militares e 29 viaturas. O efetivo, que é 39% maior que o empregado em 2018, quando 187 PMs trabalharam na cidade na virada do ano, satisfez o secretário de Ordem Pública e Gabinete de Gestão Institucional, Julio Veras, que havia solicitado a presença de 250 agentes para a festa. O quantitativo de policiais foi informado pelo comando do 12º BPM (Maricá) em reunião realizada nesta segunda-feira (30), na sede do Ministério Público em Niterói.



Segundo o secretário Veras, o esquema de policiamento ainda contará com o apoio de cerca de 80 guardas municipais. As secretarias municipais de Transporte, Trânsito, Turismo e Ordem Pública e Gabinete de Gestão Institucional vão receber ainda o suporte da Companhia de Desenvolvimento de Maricá (Codemar), que disponibilizará seu estacionamento em Araçatiba e orientadores de estacionamento.



A Vigilância Sanitária também irá auxiliar na fiscalização de posturas municipais, para impedir o uso e instalação de churrasqueiras, fogareiros e uso de garrafas de vidro. Já a Guarda Municipal, auxiliada por controladores de trânsito, fará bloqueios nos acessos às áreas dos palcos, onde também será proibido o estacionamento. Os veículos estacionados irregularmente serão rebocados.



A Polícia Militar e a fiscalização de posturas vão reprimir o uso de carros de som e caixas de som. Na manhã do dia 31, serão iniciadas medidas de choque de ordem. Os festejos nos 12 locais de celebração irão das 20h às 2h.