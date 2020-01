Colisão entre ônibus e caminhão na Rodovia Amaral Peixoto

Maricá - No início da tarde desta sexta-feira, por volta das 14h, um homem morreu em um acidente entre um ônibus da Auto Viação 1001 e um caminhão, na Rodovia Amaral Peixoto, a RJ-106, em Jaconé.



Segundo informações, os veículos colidiram de frente. O motorista do ônibus morreu na hora. O condutor do caminhão sofreu diversos ferimentos graves e foi encaminhado para o HMCML (Hospital Municipal Conde Modesto Leal).



Equipe do Corpo de Bombeiros de Maricá estive no local para o socorro das vítimas. A pista está ainda interditada nós dois sentido e o trânsito está sendo desviado para o centro de Maricá. As causas do acidente estão sendo apuradas pela Polícia Civil.