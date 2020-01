Pistas no Km 22 será interditado para construção de nova passarela

A nova passarela para pedestres na altura do Km 22 da RJ-106, em São José de Imbassaí, será concluída na próxima segunda-feira (06/01) – a montagem da estrutura, que deveria ter sido feita no dia 30 de dezembro, foi suspensa devido a um problema técnico no guindaste utilizado para o serviço. Na segunda-feira, serão fixados o pilar central e o piso da passarela, em dois blocos, já com os guarda-corpos fixados.



De acordo com a autarquia de Serviços de Obras de Maricá (Somar), com a necessidade de interdição das duas pistas da RJ-106, o serviço será iniciado às 21h, horário em que o tráfego na rodovia é menor, minimizando os transtornos aos motoristas. Ainda assim, os veículos que precisarem passar pelo local durante a montagem da passarela utilizarão um desvio pelas ruas internas do bairro.



A passarela terá extensão de 34 metros e 6,50m de altura, com rampas de 2 metros de largura. A estrutura começou a ser montada no dia 25 de outubro. Em 27 de novembro, a equipe realizou uma escavação na divisória das pistas da rodovia, com 3 metros de largura e outros 3 de profundidade, para receber o pilar central da passagem. O investimento do município é de R$ 1,5 milhão.



A Somar prevê para 2020 a construção de mais duas passarelas sobre a RJ-106, nos quilômetros 16 – na altura da Escola Municipalizada de Inoã – e 23,5 – para acesso ao Hospital Municipal Dr. Ernesto Che Guevara, cuja inauguração está prevista para o primeiro semestre deste ano.