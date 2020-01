Praça Central de Maricá receberá revitalização

A Praça Orlando de Barros Pimentel, principal praça do Centro de Maricá, começa a ser revitalizada nesta segunda-feira (06/01).

Segundo a autarquia de Serviços de Obras de Maricá (Somar), o anfiteatro que ocupa um dos cantos da praça, será demolido, aumentando o espaço para a circulação de pedestres pelo local e valorizando o prédio da Casa de Cultura, que atualmente passa por reformas.



Além da demolição do anfiteatro, estão previstos no projeto de remodelação a construção de um novo abrigo para passageiros de ônibus, um espaço com brinquedos para crianças, novas luminárias, projeto paisagístico e a troca de todo o piso do espaço, que terá duas tonalidades. As obras devem durar cerca de oito meses.