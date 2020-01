Maricá terá parque linear em espaço cedido pela União

A prefeitura de Maricá recebeu, nesta quarta-feira (08/01), a cessão de uma área de 12.316,30 metros quadrados, no bairro do Flamengo, feita pela Superintendência de Coordenação e Governança do Patrimônio da União. O prefeito Fabiano Horta e a secretária de Habitação Rita Rocha formalizaram a cessão com o superintendente Paulo da Silva Medeiros.



Na área, que fica no limite das ruas Uirapurus e João Machado Souza, será construído o Parque Linear do Flamengo como uma extensão do Centro da cidade. O novo equipamento, que ainda este ano entrará em licitação, terá quadra poliesportiva, pista de caminhada e skate, além de total urbanização.



A equipe da Secretaria de Habitação já realizou o cadastramento das oito unidades habitacionais que se encontram no local, que serão devidamente realocadas para a região do Centro.



O bairro do Flamengo é uma área tradicional de Maricá caracterizada por ser uma zona de passagem tanto para o Centro como para a Rodovia Amaral Peixoto (RJ-106).



O prefeito disse que a revitalização do bairro tem como objetivo resgatar o sentimento de pertencimento nos moradores. “O parque será mais um espaço de encontro entre as pessoas, um espaço de convivência para crianças, jovens e adultos. Esses espaços em comum é que tornam a cidade viva”, falou Fabiano.



Para a secretária Rita Rocha, o diferencial do projeto foi a participação da comunidade. “Para formular as necessidades de urbanização no local fizemos uma consulta à população com o intuito de entender as principais demandas. É importante que se sintam contemplados nesse espaço”, finalizou a secretária.