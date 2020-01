Projeto "Tô na Orla" promete revolucionar em acessibilidade

Idealizado para permitir o acesso das pessoas com deficiência (PCD’s) às praias do município, a Secretaria de Proteção e Defesa Civil lança no próximo domingo (12/01), a partir das 9h, na praia de Ponta Negra, o projeto “TôNaOrla”.

O banho de mar dos cadeirantes será por meio de cadeiras anfíbias, fornecidas pela pasta. O projeto acontecerá todos os domingos dos meses de janeiro e fevereiro, das 9h às 15h, na Praia de Ponta Negra, e terá o acompanhamento das equipes de guarda-vidas.





Vale lembrar que o mergulho só será possível dependendo das condições do mar. Para isso, todas as sextas-feiras será publicada no site da Prefeitura, a confirmação para a realização do evento.





O secretário de Proteção e Defesa Civil, Celso Netto, reafirmou o compromisso da Prefeitura em oferecer uma orla mais democrática e inclusiva, onde pessoas com deficiência possam frequentar com segurança as praias do município.





“É um projeto de acessibilidade, no qual os guarda-vidas, devidamente treinados, irão garantir a segurança das pessoas com deficiência ao banho de mar com o auxílio de cadeiras anfíbias”, frisou.