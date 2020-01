Campanha de adoção de animais

A Prefeitura de Maricá promove neste sábado (11/01) mais uma campanha de adoção de cães e gatos. A ação, iniciativa de entidades protetoras dos animais com apoio da Coordenadoria Especial de Proteção Animal, tem por objetivo encontrar lares responsáveis e amorosos para pelo menos 15 animaizinhos, entre filhotes e adultos.



Os interessados devem comparecer a sede da Coordenadoria Especial de Proteção Animal, na Rua Prefeito Hilário Costa e Silva, nº 100, no Centro, das 10h as 14h.



Para adotar um bichinho de estimação o candidato precisa ter idade igual ou superior a 18 anos e no ato do cadastro apresentar os documentos de identidade e CPF, além do comprovante de residência (originais e cópias).