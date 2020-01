Colônia de Férias em Maricá, promete agitar as férias da garotada

Para agitar as férias da garotada, a Prefeitura Municipal de Maricá junto com a Secretaria de Esporte e Lazer, realizará de 20 à 30 de janeiro, a I Colônia de Férias de Maricá através dos projetos Esporte Presente e Maricá Mais Esporte.



As inscrições começam na segunda-feira (13).Com núcleos de atividades espalhados pela cidade, serão disponibilizadas mais de 600 vagas e são dividias nos seguintes núcleos:

• NÚCLEO “ARENA FLAMENGO” – Inscrições para as atividades na Av. Roberto Silveira, s/n – Flamengo, Maricá – RJ (Horário de funcionamento: segunda à sexta – 08h às 17h)

• NÚCLEO “ARENA MUMBUCA” – Inscrições para as atividades na Rodovia Amaral Peixoto, s/n – Mumbuca, Maricá – RJ (Horário de funcionamento: segunda à sexta – 08h às 17h)



• NÚCLEO “PROJETO NAVEGAR” – Inscrições para as atividades na Lagoa do Boqueirão (Horário de funcionamento: segunda à sexta – 08h às 17h)



• NÚCLEO “TIRO COM ARCO” – Inscrições para as atividades na Rua Ivone dos Santos Cardoso, n° 340 – Itapeba, Maricá – RJ (Horário de funcionamento: segunda à sexta – 08h às 17h)



• NÚCLEO “PRAIA DA BARRA DE MARICÁ” (RUA 04) – Inscrições para as atividades na Sede do Projeto Maricá Mais Esporte – Praça Mirene Bittencourt, Lote 02A, Quadra 06 – Boa Vista, Maricá – RJ / Tel.: (21) 2637-3587 (Horário de funcionamento: segunda à sexta – 08h às 17h)



Documentação necessária:

• RG ou certidão de nascimento do aluno

• RG do responsável