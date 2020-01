Chove 80% em um dia do que foi previsto para o mês de Janeiro inteiro

O volume de água do temporal que atingiu o município de Maricá na manhã desta última segunda-feira (13/01) foi de 177 mm, o equivalente a quase 80% do acumulado previsto para todo o mês de janeiro, segundo informou a Secretaria de Proteção e Defesa Civil.

A cidade, que entrou em estágio de alerta por conta das chuvas intensas, voltou ao estágio de Atenção, e nesta terça-feira (14/01) segue no estado de Atenção mediante a ameça de chuvas que ainda existem.

A Defesa Civil em ação conjunta com a Prefeitura, segue com mutirão para amenizar os estragos e concertar os transtornos resultantes da ação da natureza.



Os bairros mais atingidos foram São José do Imbassaí, Bananal, Mumbuca, Itaipuaçu, Santa Paula, Bairro da Amizade, Nova Metrópole, além da Rodovia Amaral Peixoto (RJ-106) e de regiões do Centro. Das 44 ocorrências registradas por toda a cidade, 15 pessoas estão desalojadas, ou seja, quando ficam sob a tutela de algum familiar e não do poder público. Não há registro de desabrigados.



As equipes utilizaram barcos e botes em locais com maior acumulo de água, como São José do Imbassaí (loteamentos 26 de Maio e São Francisco). Duas casas desmoronaram no Bananal e Bairro da Amizade, mas ninguém se feriu. Equipes da prefeitura utilizaram retroescavadeiras próximo a ponte da Mumbuca para retirada de gigogas e em São José do Imbassaí, às margens da rodovia, para escoar a água de forma mais rápida.



Segundo o secretário da pasta, Celso de Almeida Neto, ainda há previsão de chuva forte para esta semana. “A previsão para esta terça-feira (14/01) é de chuva fraca a moderada com perda de intensidade. Para quarta-feira (15) não tem previsão de chuva. Queremos alertar a população que na quinta e sexta-feira teremos a aproximação de uma nova frente fria que pode gerar chuvas intensas na cidade", informou Netto. Em caso de emergência, o número da Defesa Civil é o 199.



Ao longo de todo o dia, mais de 1500 integrantes da Prefeitura, entre integrantes da autarquia Serviços de Obras de Maricá (Somar), das secretarias de Habitação, Assistência Social, Proteção e Defesa Civil, Trânsito, Educação, Ordem Pública, Esportes e Participação Popular, Direitos Humanos e Mulher estiveram nas ruas desde a madrugada para amenizar os transtornos provocados pelas chuvas. As equipes contaram com apoio de máquinas, caminhões e barcos para esse trabalho. No Centro Municipal CAIC Elomir Silva, em São José do Imbassaí, foi montada uma base para desabrigados.



A equipe da Secretaria de Assistência Social está atendendo temporariamente na sede do SAPAD que fica na Rua Chebabe (na ladeira em frente à rua do Cineteatro Henfil). O local está aberto para receber doações, como colchonetes, água, roupas, calçados, alimentos não perecíveis, material de higiene pessoal e produtos de limpeza. As doações também podem ser deixadas nos CRAS São José, Inoã, Jardim Atlântico, Itaipuaçu e Santa Paula. A Secretaria de Habitação e Assentamentos Humanos realiza o controle das áreas suscetíveis.