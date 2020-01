Biblioteca de Ponta Negra será inaugurada nesta sexta-feira

Maricá - Na próxima sexta-feira será inaugurada a biblioteca em parceria com Sesc sexta-feira em Ponta Negra.



Chega à cidade o caminhão da BiblioSesc para promover mais um caminho de aproximação dos moradores da cidade aos livros. Trata-se de uma parceria da Prefeitura de Maricá, através da Secretaria de Cultura, com o Sesc-RJ, que será inaugurada na Praça Nossa Senhora das Graças, em Ponta Negra, a partir das 11h.



O objetivo principal do projeto é ampliar o acesso ao livro e formar leitores assíduos, visando a uma maior qualidade de vida. Após a parada em Ponta Negra, a BiblioSesc percorrerá também os bairros de Itaipuaçu e Inoã. A prefeitura estuda ainda um ponto estratégico para atender às pessoas que moram no Centro de Maricá.