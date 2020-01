Chimarruts em Maricá na sexta-feira

Maricá - O grupo Chimarruts está confirmado no Festival de Verão Cultural, que integra a programação do Verão 2020. Eles abrem o festival organizado pela Secretaria de Cultura na próxima sexta-feira às 21h30, na praia da Barra de Maricá (Rua 13).



Considerada uma das melhores bandas de reggae do Brasil, traz seu repertório único, falando de amor e de paz. Já às 23h, quem sobe ao palco é o grupo Oriente, um dos mais destacados de hip hop do país, mandando ver com suas rimas de improviso, mais conhecidas como “freestyle”.



Presença certa também do grupo de samba Fundo de Quintal em Ponta Negra no sábado à partir das 23h30. No domingo, é a vez de a galera curtir o som contagiante de Toni Garrido na Lagoa de Araçatiba, às 21h20.



Já o sertanejo Danilo Faddoul se apresenta às 19h40, na Praia das Amendoeiras, em São José do Imbassaí. Faddoul embala a plateia com músicas autorais, como “Don Juan”, com sucessos de artistas consagrados, como “Flor”, de Jorge & Mateus.



Ainda nesse primeiro fim de semana do festival, o público conta com Lary e a cantora Jô Borges, em Ponta Negra, Mister M do Cavaco e Pimenta do Reino, em Araçatiba, e grupo Tô Kerendo em São José, além de DJs animando em todos os palcos a partir das 18h, nas praias, e 17h, nas lagoas.



Confira a programação:



Verão 2020 – Festival de Verão Cultural



Dia 31/01 (sexta-feira)



Praia da Barra de Maricá – Rua 13



18h – DJ



21h30 – Chimarruts



23h – Oriente







Dia 01/02 (sábado)



Praia de Ponta Negra



18h – DJ



23h30 – Fundo de Quintal







Dia 02/02 (domingo)



Lagoa de Araçatiba



17h – DJ



21h20 – Toni Garrido







Lagoa da Amendoeiras (São José do Imbassaí)



17h – DJ



19h40 – Danilo Faddoul