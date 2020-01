Praça Central de Maricá receberá obras de revitalização

Maricá - A Prefeitura de Maricá, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Comércio, Indústria, Petróleo e Portos e da autarquia Serviços de Obras de Maricá (Somar), convida os comerciantes do entorno da Praça Orlando de Barros Pimentel (Centro) para participarem da reunião do Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico (COMDECO).



A reunião acontece na terça-feira, dia 21/01, às 10h, no auditório da secretaria (Rua Domicio da Gama, 65, Centro – em frente ao Cinema Público Municipal Henfil).



A pauta principal será a apresentação do cronograma da obra e discussão sobre ações que visam diminuição do impacto nos comércios do entorno.



“Toda obra de grande porte traz transtornos. Nosso compromisso será procurar minimizá-los, fazendo com que a obra ocorra em total harmonia com o comércio existente no local”, disse Flávio Nobre, arquiteto da Somar, responsável pela obra.



O secretário de Desenvolvimento Econômico, Igor Sardinha, destaca a importância da participação da sociedade civil no diálogo antes das tomadas de decisões. “Essa forma participativa do governo em dialogar com a sociedade civil antes de grandes ações, vem trazendo grandes frutos para o município. Isso ficou comprovado agora nas ações do Natal”, afirmou o secretário.