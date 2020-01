Campanha de Adoção de Animais na cidade

Maricá - A Campanha de Adoção de Animais, ação da Coordenadoria Especial de Proteção Animal, realiza mais uma etapa da Campanha de Adoção do Município. A ação acontecerá no próximo domingo (amanhã) na Praça Orlando de Barros Pimentel, no Centro, de 10h às 14h. É a sua chance de levar um novo amigo cão ou gato para casa.



Os interessados em adotar um animal deverão levar cópia de identidade, CPF e comprovante de residência, além de ser maiores de 18 anos. Cerca de 15 animais, entre filhotes e adultos estarão à sua espera.



Ações da campanha são realizadas desde 2017. De lá para cá, 188 animais já foram adotados, de acordo com a coordenadora Milena Costa.



“Adotando você ajuda um animal em situação de abandono, ajuda também um protetor a poder auxiliar outros animais que precisam. Um cãozinho ou um gatinho adotado oferece a mesma alegria do que um de raça. Comprar é incentivar o comércio e a exploração dos animais, não compre, adote”, disse Milena.