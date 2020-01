Inscrições abertas para oficina de cinema no CEU

Maricá - As inscrições para a 4ª oficina de curta-metragem “Cine em Ação”, da Secretaria de Cultura, começam nesta segunda-feira (20/01) e vão até o dia oito de fevereiro. O curso é aberto para alunos acima de 12 anos e os interessados devem se dirigir ao Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU), das 8h às 17h, levando documento de identidade – dos responsáveis, se for menor– e comprovante de residência. Não há limite de idade para se inscrever.



A oficina será ministrada às segundas-feiras no CEU, das 9h às 11h, pela coordenadora de Cinema da secretaria, Mariana Maia, e terá início no dia dez de fevereiro. Os participantes receberão todo o material didático para acompanhar o conteúdo das aulas, que vão durar quatro meses. Ao final, os curtas produzidos pelos alunos serão apresentados na cerimônia de entrega dos certificados. (Valéria Vianna)



Serviço



Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU)



Oficina de curta-metragem “Cine em Ação”



Turma: às segundas-feiras, das 9h às 11h



Faixa etária: acima de 12 anos



Início das aulas: 10/02



O endereço é Rodovia Amaral Peixoto, s/n, Km 27,5 – Mumbuca – e o telefone para contato é o 2637-2713.