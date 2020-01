Maricá - Na última quinta-feira, todas os diretores de todas as escolas municipais de Maricá receberam tablets para controle de nutrição dos alunos. Os responsáveis por cada escola inserirão dados sobre a quantidade de comida enviada para a unidade, o ritmo de consumo e as adaptações necessárias no cardápio. Os pedidos de reposição de alimentos também serão feitos e acompanhados pelo sistema.

Segundo a secretária de Educação, Adriana Costa, a nova ferramenta vai agilizar o processo de fornecimento de merenda aos alunos e facilitar o acompanhamento do desenvolvimento das crianças do Programa Saúde na Escola (PSE).