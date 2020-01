Maricá - No dia 1º de fevereiro estará acontecendo em Maricá, o Dia D contra sarampo. Devido o aumento do número de casos de sarampo no país, a Secretaria de Saúde optou por reforçar a imunização da população maricaense.

As aplicações da vacina serão feitas de 08:00h até às 17:00h. Vale lembrar que o sarampo atinge pessoas de todas as idades que não estiverem imunes.

Ao todo, estarão funcionando 26 salas de vacinação, cada uma com 50 doses disponíveis da vacina (total de 1.300 doses).



As vacinas estarão disponíveis nos Postos de Saúde de Ponta Negra, Inoã, São José de Imbassaí II, Itaipuaçu, Santa Rita e Central, e nas unidades do programa Estratégia de Saúde da Família (ESF) de Guaratiba, Bambuí, Marinelândia, Espraiado, Ubatiba, Retiro, Ponta Grossa, Mumbuca, São José I e II, Inoã I e II, Chácara de Inoã, Santa Paula, Jardim Atlântico, Santa Rita, Recanto, Minha Casa Minha Vida Itaipuaçu e Inoã.



O sarampo é altamente contagioso e a contaminação se dá pelo contato com secreções expelidas pelo doente ao tossir, espirrar ou mesmo falar. Após o contágio, o período de incubação da doença varia de sete a 18 dias. Os principais sintomas do sarampo são febre acima de 38,5°C, manchas avermelhadas pelo corpo, tosse, coriza, conjuntivite e pequenos pontos brancos na mucosa bucal. Qualquer pessoa que tenha sarampo deve ficar em isolamento domiciliar por sete dias após o surgimento das manchas vermelhas no corpo.