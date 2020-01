A prefeitura de Maricá estará disponibilizando 100 bicicletas para a população poder usufruir em seu benefício. Assim como o ônibus "Vermelinho", as bicicletas apelidadas de "Vermelinhas", srão também fornecidas pela Empresa Pública de Transporte, a (EPT).

O serviço tem previsão para início na segunda quinzena de fevereiro.



A implantação do serviço será dividida em duas fases. Nesta primeira etapa estima-se que dez estações serão instaladas em locais estratégicos para melhor atender moradores e turistas que terão a sua disposição 100 bicicletas. Posteriormente o município deve receber outras dez estações, contabilizado assim o total de 200 Vermelhinhas, conforme já havia sido anunciado pela prefeitura em maio de 2019.



Para utilizar o serviço, o usuário deverá fazer seu cadastro online através de um aplicativo ou pessoalmente e estar de acordo com as regras de utilização. O usuário poderá utilizar as "Vermelhinhas" por até uma hora de segunda a sexta-feira, e por duas horas aos sábados, domingos e feriados, sendo necessário um intervalo de 15 minutos para iniciar um novo período. O sistema fará o controle deste período e o bloqueio do cartão de acesso, caso a devolução não seja efetuada dentro do tempo indicado.

Os locais de cadastro ainda serão divulgados em nota pela EPT.



A retirada das Vermelhinhas pode ser feita sempre das 06h até as 22h. Este tipo de serviço é utilizado em mais de 400 cidades espalhadas em todo o mundo.