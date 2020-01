Acidente causado por motorista alcoolizado em Itaipuaçu resulta em prisão

Maricá - Foi preso na noite do último domingo, um motorista embriagado na orla de Itaipuaçu.

Os militares estavam em patrulhamento no local quando foram acionados por moradores. Um suposto motorista embriagado havia batido em um veículo estacionado.



O motorista foi localizado e levado para a 82ª DP de Maricá após a confirmação por testemunhas e a avaliação do feito. Após resultado positivo no exame de alcoolemia, o homem permaneceu preso.