Inscrições abertas para curso de mecânico

Maricá - Abriram hoje as inscrições para o curso gratuito de mecânico. Apenas 19 vagas foram disponibilizadas. O conteúdo do curso abrangerá "Motores Ciclo Otto" do Programa Municipal de Qualificação Profissional. Serão 8 vagas para o turno da manhã e 11 para o turno da tarde. O curso será ministrado no Polo de Inoã.

Para se candidatar é necessário ter completado o 6º ano do Ensino Fundamental e idade mínima de 16 anos. As inscrições devem ser feitas através do site: http://www.marica.rj.gov.br/CURSOS/

Os candidatos precisam entregar as documentações no polo de Inoã (Rodovia Amaral Peixoto lt 03, qd 05 – Vale da Esperança) para confirmarem as inscrições. A vaga somente será confirmada mediante apresentação de todos os seguintes documentos: cópia e original da identidade; CPF; comprovante de residência; comprovante de escolaridade e duas fotos 3×4.

A aula inaugural no dia 30/01 é obrigatória para todos os alunos. O curso está previsto para iniciar no dia 03/02. Mais informações pelo telefone (21) 97518-7528.

O curso terá uma carga horária total de 240 horas.