Atrações musicais em fevereiro prometem sacudir Maricá

Maricá - Em fevereiro, Maricá receberá diversas atrações musicais que prometem agitar a cidade. Já estão inclusive disponíveis as vendas de camarotes.

As atrações do mês serão: Vitinho, Grupo Vou Zuar, MC Gorila, Grupo Vai & Volta, DJ Buiu, DJ Rogerinho, entre outros, o Fest Verão Maricá 2020 terá entrada gratuita das 21h às 23h e será realizado nos dias 14 e 15 de fevereiro no Esporte Clube Maricá.



Camarotes estão à venda pelos telefones (21) 97043-2902; (21) 97892-3920 ou (21) 96500-4466.