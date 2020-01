Meninas de Maricá dão show de bola em competição

Maricá - Aconteceu no último sábado um torneio society de futebol em Niterói, no bairro de Santa Rosa.



A equipe feminina recém formada disputou seu primeiro torneio fora da cidade de Maricá. O rendimento da equipe foi acima do esperado segundo o técnico Rodrigo Rêgo.



As 17 meninas do Maricá F.C. venceram a primeira partida por 6x1. No segundo jogo, valendo vaga para as semi-finais, contra o Lagoa, a equipe de Maricá goleou novamente por incríveis 9x3.

No domingo, na semi-final, venceram o Pereira por 3x2. Com desfalques para a final, a goleira titular e a atacante principal, as meninas de Maricá não conseguiram obter o mesmo desempenho perdendo a final para as Gladiadoras por 6x1. A atacante Tatiele foi uma das artilheiras do torneio com 6 gols.