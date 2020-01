Vias da região rural de Maricá recebem melhorias

Essa semana algumas melhorias em duas vias importantes entre as lagoas e a região rural foram aplicadas. Redes de drenagem foram instaladas seguidas de pavimentação. As equipes se encontram nas antigas estradas da Gamboa e do Caju, hoje com o nome de Otacílio Francisco da Costa.



O construtor Roberto José de Souza reuniu cerca de mil assinaturas solicitando a intervenção, que agora está em andamento. “Procuramos a Prefeitura para entregar o documento e estamos vendo a obra chegar. É isso que o povo aqui quer”, comemorou ele, revelando que nasceu e cresceu na localidade há 60 anos.