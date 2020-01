Inscrições abertas para Concurso da Corte do Carnaval 2020

Estão abertas as inscrições para o concurso que vai eleger a Corte Oficial do Carnaval Maricá 2020. Os interessados devem procurar a Secretaria de Turismo (Praça Conselheiro Macedo Soares), entre esta terça-feira (28/01) e 7 de fevereiro.



Serão escolhidos Rei, Rainha e Princesa do Maricá Carnaval 2020. O evento que vai coroar a Corte será no dia 8 de fevereiro,à partir das 19h, na Lona Cultural Marielle Franco, na Barra de Maricá.



Entre as atrações, estão a cantora Mariana Cunha, a bateria do G.R.E.S Camisa Azul e Branco de Maricá com direito a mestre sala e porta bandeira e passistas e para fechar, a bateria Pegada de Gorila do Mestre Xula da Inocentes de Maricá que levará passistas e o casal de mestre sala e porta bandeira, Wladimir Bulhões e Ângela Bulhões. No vocal, o intérprete Jeferson Coutinho.



Os requisitos para inscrição e participação na eleição: ser brasileiro (a) nato (a) ou naturalizado (a); ser maior de 18 anos e ter disponibilidade para participar dos ensaios e cumprir, caso eleitos, os compromissos estabelecidos pela Liga. A ficha de inscrição está disponível aqui.