Dia D contra sarampo imuniza mais de 1000 pessoas em Maricá

Maricá - O dia D contra o sarampo, realizado no último sábado, imunizou mais de 1300 pacientes em todos os postos de saúde de Maricá.

Um novo 'Dia D' contra o sarampo acontecerá no dia 15 de fevereiro em 6 unidades de saúde do município.

haverá vacinação no posto central e também nos postos de S. José , Cordeirinho, Ponta Negra, Inoã e Itaipuaçu.



A campanha se tornou importante devido o último surto de sarampo. Quem não pôde se vacinar no último sábado, agora terá uma 2ª chance para se imunizar contra o sarampo.