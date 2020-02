Conheça o Vermelhinho, o ônibus grátis para a população

Maricá - Desde dezembro de 2015, a Prefeitura municipal assumiu a execução do transporte público com tarifa ZERO em Maricá. A cidade fica localizada a 60 quilômetros de Niterói, foi o primeiro município brasileiro com mais de 100 mil habitantes a oferecer ônibus gratuito.

Maricá é a maior cidade do País com o sistema de transporte gratuito para a população. No momento, a Prefeitura está elaborando o georreferenciamento das 15 linhas do serviço, e prevê uma verba de R$10 milhões para a construção da sede e de uma garagem da empresa, além da compra de novos ônibus. Já que apenas os ônibus da prefeitura não atendem à todo o município, sendo necessária a contratação de uma empresa privada para ajudar a cobrir todos os bairros do município.