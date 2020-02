Festival de Verão Cultural: Toni Garrido faz Maricá delirar em show durante chuva

Maricá - Na última sexta, sábado e domingo, aconteceu em Maricá, o Festival de Verão Cultural. Os shows ocorreram em diversos bairros da cidade com bandas famosas presentes como: Chimarruts, Banda Oriente, Haikai, Fundo de Quintal e o badalado Toni Garrido.

O Show de Toni aconteceu no domingo em Araçatiba após a apresentação da banda de forró, Pimenta do Reino. Pra fechar o fim de semana com chave de ouro, Toni Garrido tocou músicas clássicas de sua época do Cidade Negra, porém em versões diferentes, com batidas alternativas, mudando a cara das músicas sem perder a essência das mesmas. O público aprovou e entendeu a ideia que o artista queria passar e delirou durante o show mesmo debaixo de forte chuva.

" É legal quando você coletivamente descobre que as pessoas entenderam e curtiram aquilo que vc propôs. Diz Toni Garrido, em entrevista para a TV MAIS MARICÁ, se referindo ao novo estilo apresentado nas músicas de seu show.

"Foram 3 dias de evento e reunimos uma gama de jovens, mais de 5 mil pessoas na Barra nos shows das bandas: Haikai, Chimarruts e Oriente. E hoje a atração é o Toni Garrido fechando o domingo do Festival de Verão." Diz, Andréa Cunha, secretaria de cultura da cidade de Maricá em entrevista para a TV MAIS MARICÁ.