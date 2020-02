Vagabundos assaltam Banco do Brasil e levam dinheiro do cofre

Criminosos fortemente armados invadiram a agência do Banco do Brasil localizada na rua Ribeiro de Almeida, no Centro de Maricá, por volta das 21h, e roubaram o dinheiro do cofre. A polícia só chegou após a saídas dos criminosos, que fugiram rapidamente com o dinheiro e se safaram com um crime perfeito, dando mais um tapa na cara da sociedade. E mais uma vez a polícia não estava presente quando necessário.



Tudo indica que é a ação de uma mesma quadrilha que vem assaltando caixas eletrônicos e bancos da região. O caso foi registrado na 82ª DP (Maricá) e ninguém foi preso até o momento.