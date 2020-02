Urbanização da Orla de Jaconé está em fase final

Maricá - A confecção do calçadão e da ciclovia se aproxima da Rua 60, sendo que o limite com a vizinha Saquarema fica na Rua 57. A parte de drenagem já foi concluída até este ponto e equipes aplicaram asfalto em um trecho da ciclovia. A intervenção tem conclusão prevista para março. A obra já dura 1 ano.



“Já estou aqui nesta obra há um ano e oito meses e, além da satisfação em ver meu bairro tão bonito, tenho também muito orgulho em saber que tem o meu suor deixado aqui. Isso aqui vai ficar para sempre e meus filhos e netos vão usar no futuro”, diz o operário William Delfino dos Santos Braga, de 46 anos, um dos contratados para a obra e morador do local há 15 anos.