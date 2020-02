Prefeitura inicia demolição do anfiteatro da praça central

Maricá - A SOMAR iniciou a demolição do anfiteatro, construído há mais de 12 anos. Foi palco de diversos eventos,shows e peças teatrais.

A demolição do anfiteatro faz parte do projeto de revitalização da praça Orlando de Barros Pimentel. Prevista para durar 8 meses, a obra vai valorizar o prédio da Casa de Cultura, patrimônio da cidade e tombado pelo INEPAC (Instituto Estadual do Patrimônio Cultural).



O custo da obra supera R$8 milhões, e ganhará novos equipamentos públicos, arborização e iluminação.