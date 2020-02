O funcionamento do transporte coletivo durante o carnaval

Maricá - Na última quinta-feira, foi realizada uma reunião na Secretaria de Turismo de Maricá. A pauta foi sobre o funcionamento do transporte público durante o carnaval. Representantes das empresas que atuam na cidade participaram da reunião.

O intuito foi apontar os principais gargalos no trânsito da cidade durante os desfiles dos blocos. Pelo menos 80 blocos estão mapeados e em processo de legalização para desfilar durante o Carnaval Maricá 2020.



“Esse é um momento de discussão do ordenamento para dar fluidez à cidade, mapear o fechamento de vias. A Secretaria de Turismo está promovendo essa integração entre os entes do governo para que tenhamos um carnaval seguro e que impacte o mínimo possível no cotidiano das pessoas”, afirma José Alexandre Almeida, secretário de Turismo.



A EPT disponibilizará ônibus de 15 em 15 minutos em suas linhas. Já a Viação Nossa Senhora do Amparo informou que está preparada para ampliar o atendimento caso a demanda cresça durante o carnaval.



Todas as alterações no trânsito serão divulgadas pelo setor de Engenharia de Trânsito da Prefeitura. Os itinerários dos ônibus que sofrerão alterações, também terão aviso prévio.



“É importante que as empresas aumentem a oferta de ônibus no horário de dispersão dos blocos”, afirma subsecretário de Ordem Pública, Rhonaltt Bueno.



A Guarda Municipal contará com o reforço dos orientadores de tráfego e também 40 agentes do Maricá Rotativo que ficarão à disposição. O carro de monitoramento do Maricá Rotativo também irá circular no apoio a estacionamento irregulares.



A Secretaria de Posturas informou que carros que cometerem irregularidades serão rebocados para manter a ordem na cidade.