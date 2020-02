Prefeitura de Maricá e Leonardo Aeroespacial assinam joint venture nesta quarta

Maricá - A Prefeitura, através da CODEMAR, e o grupo industrial italiano Leonardo assinaram nesta quarta-feira uma joint venture voltada para projetos nas áreas de aviação e segurança. O documento prevê investimentos e a implantação de uma base da Leonardo no aeroporto maricaense.



A solenidade está marcada para as 12h, na sede da Codemar (Rua Jovino Duarte de Oliveira 481, Galpão Central, 2º andar, Aeroporto de Maricá, Centro).



Uma nova companhia surgirá com este contrato, na qual a Codemar – terá 49% de participação, cabendo à Leonardo os 51% restantes. O investimento inicial previsto é de R$ 2 milhões.



Está prevista a capacitação e atualização de pilotos aviões e helicópteros em simuladores, além da formação de mão-de-obra para manutenção de aeronaves.



A Leonardo atua há 30 anos no Brasil.S eus radares equipam mais de 150 aeronaves militares brasileiras. Há também mais de 200 helicópteros desse fabricante em operação no país, além de radares de controle de tráfego aéreo, meteorológicos e serviços de monitoramento via satélite para plataformas da Petrobras na Bacia de Campos. É uma empresa já habituada a atuar no Brasil e devido o sucesso da mesma, agora estará em Maricá.



A joint venture é resultado de um acordo firmado em julho de 2019, em Roma, a empresa e a Codemar estabeleceram os princípios para a nova companhia, que terá uma base no Aeroporto de Maricá. Serão também desenvolvidos no local projetos de Segurança Urbana, Resgate e Inovação.



