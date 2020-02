Nova biblioteca pública prevista para o próximo mês

Maricá - Em março, Maricá voltará a dispor da biblioteca municipal em um novo espaço no anexo do Cinema Público Municipal Henfil, no Centro. O local está sendo preparado para receber os mais de 14 mil livros que compõem o acervo.



Serão duas salas com um total aproximado de 100 metros quadrados com novo mobiliário e aparelhos de ar condicionado, e a área externa será coberta para receber eventos dedicados ao público infantil.

A biblioteca municipal foi interrompida no ano passado por problemas no imóvel em que funcionava.

“Vamos poder oferecer ao leitor um espaço realmente adequado à leitura e à pesquisa, num local que foi criado originalmente para ser dedicado à cultura”, afirma a coordenadora de literatura da Secretaria de Cultura de Maricá, Suellen Figueiredo



“Acho que vai ficar bonito e moderno para atender ao público, que está ansioso para ter sua biblioteca de volta”, diz a bibliotecária responsável, Ingrid Guinin



“Esta será uma biblioteca em movimento, porque hoje em dia existe um dinamismo diferente nesses espaços. Tudo o que for realizado lá, sejam saraus ou peças teatrais, será voltado para o ambiente da literatura. No geral, ela terá a mesma função transformadora que sempre teve, onde o leitor tem suas vivências e utopias”, afirma a secretária de cultura, Andréa Cunha.